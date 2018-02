Filoblu alla Nona Edizione di Homi Milano

A Fiera Milano torna l'appuntamento con Homi, il Salone degli Stili di Vita, e come di consueto, sono numerosi gli eventi che animano la Piazza di Fashion & Jewels, l'area dedicata ai bijoux e agli accessori. Questo ricco calendario ha visto protagonista di uno speciale talk show, Christian Nucibella, Fondatore e CEO di Filoblu, che partendo dall'expertise della sua azienda, ha parlato di nuove strategie commerciali per lanciare e far crescere il proprio business.



FiloBlu crea e sviluppa canali di e-commerce con un approccio modulare e sartoriale per il comparto fashion, sportswear, design e beauty. La mission è accompagnare i clienti ad essere indipendenti, passo dopo passo, nel gestire con successo i propri canali digitali ed e-commerce a partire da una strategia condivisa, con uno spirito di partnership e innovazione. In FiloBlu ogni progetto è diverso e personalizzato sulle esigenze del cliente, così come le strategie e gli strumenti che vengono utilizzati senza prediligere un canale specifico, ma in un’ottica omnichannel che pone il brand sempre al centro. Innovazione, passione, attenzione al dettaglio, proattività nella ricerca della miglior soluzione e uno sguardo sempre rivolto al futuro: con questi valori Filoblu ha realizzato ad oggi più di 100 progetti di e-commerce internazionali, molti dei quali in full outsourcing.