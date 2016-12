Fiat 500 Couture

10:00 -

Un evento esclusivo a Parigi presso il MotorVillage Rond-Point des Champs Elysées per il lancio delle nuova linea couture di Fiat 500, un gioiellino su 4 ruote. E in questo contesto si inserisce la nuova “500 Ron Arad Edition”, la nuova interpretazione di “alta sartoria italiana” che permette a chi la sceglie di esprimere la propria personalità in uno stile unico e distintivo. Nata in collaborazione con il famoso designer israeliano, la “500 Ron Arad Edition” rende omaggio alla storica Fiat 500 del 1957 la cui silhouette è riprodotta sulla carrozzeria - mediante un processo artigianale Made in Italy - che esalta ulteriormente l’anima vintage del modello Fiat.

Versatile, creativa e a suo agio nel contesto metropolitano, l’iconica Fiat 500 vanta una naturale predisposizione alla personalizzazione e la “500 Ron Arad Edition” è un "pezzo" da collezione, per il quale Fiat ha deciso di riservare un servizio esclusivo agli appassionati che l'acquisteranno: infatti, sarà consegnata a domicilio insieme a una fedele riproduzione in scala 1:18 custodita in una teca. La stessa esclusività è assicurata dalle showcar “500 Comics” e “500 Camouflage”, entrambe presenti al MotorVillage Rond-Point des Champs Elysées. La prima vettura, in omaggio all’essenza Pop dell’iconica 500, sfoggia un’accattivante livrea bicolore (giallo ocra pastello/nero metallizzato) impreziosita, attraverso la lavorazione artigianale, da “cuciture“ che ripercorrono le linee di stile.