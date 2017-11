E' un tributo alla storia della maison, la collezione per l'inverno 2017-18 di Fendi. Un percorso che parte dai motivi grafici ispirati alla xilografia viennese e alle miniature italiane del Settecento.

Ed ecco allora scendere in passerella crop top abbinati a pantaloni palazzo, micro fantasie su abiti in seta blu da indossare con lunghi cuissardes rosso fuoco (accessorio imperdibile per quest'inverno), o maxi pullover che si trasformano in mini abiti sbarazzini.

Ovviamente sulla passerella griffata Fendi non possono mancare le pellicce, questa volta rivisitate in chiave grafica, con pois, righe e intarsi che creano pattern molto interessanti.

Le silhouette, invece, riprendono il dualismo tra maschile e femminile, con geometrie audaci che incontrano linee morbide.

E' una collezione energica, colorata e sensuale. Un nuovo modo per esprimere una femminilità bon ton e divertente, come nel DNA stesso della maison.