I volumi si rincorrono in questa collezione di Fendi. Per l'estate 2016 Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi scelgono di giocare con il corpo: e così ecco camicie dalle spalle ampissime e shorts a pagliaccetto. I colori si fanno intensi, mentre i fiori diventano il vero fil rouge della stagione. Eccoli ricamati, applicati, e intarsiati, il dettaglio perfetto per ingentilire ogni look. Futuristica e sartoriale, in passerella sfila una donna raffinata e ricercata, mai esagerata.