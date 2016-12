Fendi: lʼuomo per lʼestate 2017

Creare l’equilibrio perfetto tra normalità e complessità, tra regole e trasgressione. Silvia Venturini Fendi crea una collezione per la Primavera-Estate 2017, adatta ad un uomo energico e vivace.

Viene celebrata l’estate e l’allegria. Tutti i capi non risultano mai banali né troppo classici. I colori spaziano dal beige al grigio, dal bianco al blu denim.

I pantaloni lunghi sono in seta, ai quali si accostano shorts e bermuda molto leggeri e funzionali.

Le t-shirt, rigorosamente in cotone stampato, sono ultra aderenti e vengono indossate anche sotto bomber sottilissimi.

Largo spazio alle fantasie: floreali, righe e micro geometrie movimentano le linee sartoriali.

A completare i look, mocassini, sandali abbinati a maxi borse, cappelli e occhiali da sole realizzati in collaborazione con Safilo.