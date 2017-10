FashionPuglia 2017

Sette giovani stilisti in concorso, provenienti da tutta Italia, hanno presentato le loro creazioni in passerella:

Francesca Derinaldis di Francavilla Fontana (BR), con la capsule Freeda dedicata a Frida Khalo, che ha vinto uno stage formativo presso Rossorame in collaborazione con Apulia Fashion Makers;

Maria Grazia Di Donato di Sant’Antimo (NA), con la collezione dalle forme e colori ispirate a The Mexican Way, che ha vinto il Premio Serikos - una dotazione di tessuti di qualità del valore di mille euro - messo in palio dall’azienda dell’imprenditore Beppe Pisani;

Dimitar Dradi di Misano Adriatico (RN), con le creazioni origami The Crown of Love, che ha vinto il Primo Premio e il Premio Critica, insieme alla realizzazione di uno shooting professionale con relativo catalogo moda offerto dall’organizzazione di FashionPuglia, oltre alla visibilità online per sei mesi su UFashion digital platform;

Vincenza Lacava di Praia a Mare (CS), con la collezione Sculture Tessili Indossabili;

Marta Maggioni di Lecce, con la collezione dedicata al mito di Elaphìna;

Ilaria Novarese di Ozzano Monferrato (AL), con la sognante capsule Violet, che ha vinto un Corso di Prototipia industriale 3D con software Lectra, offerta dall’Accademia Sitam Lecce;

Giulia Pierangeli di Maiolati Spontini (AN), con una reinterpretazione della camicia di forza nella DeCostrizione collection, che ha vinto il Premio Bozzetto e un Corso in Fashion Design offerto dalla Calcagnile Academy di Lecce.

Gli splendidi premi scultura Savini Jewels, sono stati realizzati in ceramica e oro dalla designer pugliese Maria Elena Savini.

Partner d'eccezione è stato African Fashion Gate, in collaborazione con il Reparto oncologico dell’Ospedale Perrino di Brindisi, che ha presentato in passerella il progetto African Fashion Therapy - Guarisco dalla testa. Il pubblico ha mostrato grande commozione per questo momento, durante cui hanno sfilato alcune pazienti in cura, indossando i copricapo realizzati a quattro mani da Anggy Haif (stilista francese) e Massimo Orsini (stilista italiano). Un inno alla forza della bellezza, simbolo di lotta contro la malattia.

Hanno sfilano inoltre le collezioni delle scuole di moda pugliesi: Accademia De Rubertis (Taranto) con una collezione ispirata alla tradizione sartoriale più classica fatta di abiti cuciti e ricamati a mano; Accademia Sitam (Lecce), che ha abbinato il Black & White a linee e figure geometriche optical, declinandolo in due linee agli antipodi: Street Style e Haute Couture; Calcagnile Academy (Lecce), che ha portato in passerella la capsule Lèg-àmi, dalle nuances calde e avvolgenti ispirate agli arazzi di Afro Basaldella.

Hanno completato il quadro moda: l’eleganza del brand emergente Maria Ancona (Locorotondo); la linea di Tessuti Couture firmata Emilia Lepore per 8 L E (Bari); la Gala Collection di Antonio Monopoli (Carovigno); la donna di memoria felliniana presentata da Vincenzo Pisciotta (Napoli).

Nel parterre erano presenti - oltre ai giurati - ospiti illustri della moda italiana, tra cui Michele Miglionico, Roberto Guarducci, Mary Marabini, Daniele Del Genio nuovo Presidente Regionale Federmoda.