Fashion Puglia 2016

La 4^ Edizione di Fashion Puglia fa tappa nella meravigliosa Ostuni, la famosa Città Bianca della Puglia.

L’evento è ideato e curato da due giovani professionisti pugliesi: il fotografo Francesco Francioso e l’esperta di comunicazione Merilù Barbaro.

I protagonisti sono ancora una volta i giovani stilisti emergenti, finalisti del Contest ATuttaModa che portano in passerella collezioni moda donna originali e assolutamente non convenzionali.

Tra materiali innovativi, stampe d’ispirazione metropolitana e fughe surreali, una giuria di esperti del settore, ha assegnato il 1° Premio a due stilisti siciliani di nascita, fiorentini e milanesi d’adozione, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana.

I giovani designer si sono messi in gioco inscenando uno spettacolo eccentrico, una sfilata particolare all’insegna dell’artigianalità tradotta in ricami sofisticati che richiamano i rosoni e le vetrate del Duomo e di Notre-Dame de Paris. Inoltre, insieme ai primi due classificati, sono stati premiati anche Leo Amato e Natascha Wanvestraut come Miglior Bozzetto e Premio della Critica.

Questi nuovi talenti hanno vinto la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà: realizzazioni di cataloghi e massima visibilità sul magazine di moda internazione Ufashion sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla kermesse. Significativa è la possibilità di poter accedere al corso di Design presso la rinomata Accademia di moda Rosanna Calcagnile, uno strumento made in Salento, utile per poter inserirsi nel mondo del lavoro.

Comun denominatore di questa edizione sotto le stelle è la volontà di elaborare un concetto di moda “oltre la moda” che sa stupire e andare oltre i comuni stereotipi. In più, quest’anno si è trasformato in un grido contro la violenza sulle donne, tema molto sentito dalla conduttrice Jo Squillo che ancora una volta ha sottolineato l’importanza di combattere contro il maschilismo estremo che danneggia gravemente l’universo femminile.