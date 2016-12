E' arrivato alla seconda edizione, il Fashion Film Festival Milano. La manifestazione ideata da Constanza Cavalli Etro con il sostegno di Mercedes Benz, con lo scopo di mettere in mostra i fashion film di giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Il festival ha registrato un'ottima risposta di pubblico, intervenuto numeroso e partecipe a tutte le giornate di proiezioni ed eventi in programma. LeConversations, incontri tenuti da personaggi di rilievo del cinema e della moda, hanno visto protagonisti tra gli altri il fotografo Rankin e il regista Bruno Aveillan.

Sono stati più di 600 i fashion film ricevuti da tutto il mondo per entrare in concorso al Fashion Film Festival Milano, 180 dei quali sono entrati nella selezione. Curatrice della selezione, Gloria Maria Cappelletti.

I premi sono stati consegnati da Franca Sozzani, Sara Maino, Lisa Immondino Vreeland, Rankin, Bruno Aveillan, Guido Cella, Giulia Achenza, Karim Bartoletti, Gloria Maria Cappelletti, Sissy Vian, Cesare Picco.

Ed ecco i vincitori:

Concorso NEW TALENT

- BEST NEW BRAND DESIGNER: "Pippin And The Pursuits Of Life”

Designer: Maaike Fransen. Regista: Femke Huurdeman.

- BEST NEW DIRECTOR: "Pippin And The Pursuits Of Life”

Designer: Maaike Fransen. Regista: Femke Huuderman.

- BEST NEW ITALIAN FASHION FILM: "Work Out”

Regista: Priscilla Santinelli

- BEST NEW FASHION FILM: "Pippin And The Pursuits Of Life”

Designer: Maaike Fransen. Regista: Femke Huuderman.

Concorso ESTABLISHED TALENT

- BEST STATEMENT FASHION FILM: "Blowing Riccardo”

Designer: Riccardo Tisci. Regista: Marie Vic.

- BEST STYLING: "High Tide”

Designer: Dries Van Noten. Regista: Albert Moya.

- BEST MUSIC: "Memory Imagination Reason”

Designer: Kostas Murkudis. Regista: Jonas Lindstroem.

- BEST EDITING: "X”

Brand: Coco De Mer. Editor: Nick Gilberg.

- BEST PHOTOGRAPHY: "Memory Imagination Reason”

Designer: Kostas Murkudis. Regista: Jonas Lindstroem.

- BEST ESTABLISHED DIRECTOR: "Jumper”

Designer: Jonathan Saunders. Regista: Justin Anderson.

- BEST ITALIAN FASHION FILM: "Celia Birtwell”

Brand: Valentino. Regista: Virgilio Villoresi.

- BEST PRODUCTION: "The Driver”

Brand: Rag & Bone. Regista: Michael Pitt.

- BEST FASHION FILM: "Legs Are Not Doors"

Brand: Proenza Schouler. Regista: Harley Weir.