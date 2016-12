Fabrizio Corona per Mulish

Mulish sceglie come Testimonial Fabrizio Corona, un uomo, non un modello, non un esempio da seguire, non un mito, ma, nella semplicità della sua essenza, un uomo che vive il riscatto, che pian piano si riprende la sua vita di: imprenditore, figlio, padre, amico, fidanzato. Il brand procede così nell'inversione da Personaggio a Persona, per sottolineare essenza e non apparenza. Corona, sul set di Mulish, la spiaggia e il Lido Ammot, è semplicemente Fabrizio. Passeggiando a piedi nudi, alla ricerca dell'estate, di nuove emozioni e probabilmente di sé stesso.

Semplicità, emozione, passione, si miscelano scatto dopo scatto.