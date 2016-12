Evento Maison Cointreau a Parigi

16:14 - Una coppia inedita e pronta a regalarci sorprese. Di chi stiamo parlando? Laetitia Casta e Cointreau che hanno scelto la loro patria francese, in particolare il Musèe de l’Orangerie, a Parigi, che ospita le Ninfee di Monet, per annunciare la loro partnership creativa. L’azienda, sinonimo del liquore di qualità dal 1849, ha nominato la supermodella e attrice come suo direttore creativo data la forte sintonia che li lega. Sintonia che è dovuta anche alla vicinanza della casa del liquore al mondo femminile suggerendo una creatività libera da convenzioni e esaltando lo spirito free de la Parisienne. Laetitia incarna perfettamente l’idea della femminilità con le sue scelte istintive, il carattere deciso e la passionalità; una donna sempre pronta a sperimentare.

Se a ciò si aggiunge, poi, la tradizionale propensione di Maison Cointreau a relazionarsi con gli artisti, si capisce l’idea di base di questa collaborazione da cui nasceranno una serie di progetti all’avanguardia che mirano a promuovere l’arte concettuale.

Un evento itinerante che girerà il mondo, uno scambio creativo di idee, una divertente avventura tutta in divenire.