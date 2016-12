Una collezione tra sogno e realtà, dai forti influssi vittoriani. E’ questo il mood proposto da Veronica Etro, per l’estate 2016.

La passerella, trasformata in una sorta di magico giardino misterioso, appare ricca di contrasti: outfit romantici si alternano a quelli dai tagli più forti, classici ma modernamente femminili. La stilista segue una linea precisamente confusa, non rivolta ad una singola musa bensì a tutte le donne.

Parole chiave: confort ed eleganza. Abiti lunghi, molto fluidi vengono indossati con bomber in nastro. I vestiti da cocktail, movimentati da giochi di trasparenze e sovrapposizioni, risultano leggerissimi quasi impalpabili, in plissé ricamato. Anche i pantaloni sono piuttosto ampi, in seta, scivolanti sulla silhouette in modo da addolcirne la forma.

I colori must sono tutte le tonalità del beige, il bianco, il blu e il rosa polvere. Gli accessori, clutch in pelle e mini sacche in tessuto impreziosito da ricami, vengono abbinati a stivali con lacci e scarpe flat stile balletto.