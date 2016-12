Eterea: la nuova fragranza di Genny

10:00 -

Debutta ETEREA: la nuova fragranza creata da Sara Cavazza Facchini e dal rinomato naso Maurizio Cerizza. Il profumo evoca l’universo sofisticato e unico che è parte dello stile di Genny. Una donna dalla femminilità autentica, che ricerca sempre un’eleganza timeless e una contemporaneità fatta di dettagli, in un continuo dialogo tra heritage e tendenze.



“Io amo le donne vere, le donne che profumano di donna, profumano di seta e di femminilità. Questa fragranza rispecchia i valori di Genny ed è sinonimo di eleganza, semplicità moderna e sofisticata: in sintesi, la quintessenza dell’natura femminile”. Così Sara Cavazza Facchini, direttore artistico di Genny, parla della nuova nata della maison.



La fragranza che ricorda le atmosfere sensoriali di un giardini incantato è giocata sulle vivaci note di limone italiano e quelle più morbide del lampone rinfrescate da un sentore di tè verde, amplificate dal ricco cuore floreale – in cui si riconoscono la rosa damascena, il gelsomino e l’orchidea reale- per arrivare al fondo sensuale e avvolgente dei legni preziosi, dell’ambra, della vaniglia e del musk.



L eleganza del fil coupè impreziosisce la bottiglia di vetro dalla base stretta che dolcemente si allarga. La corolla in oro impreziosisce il tappo che diventa un gioiello grazie agli infiniti giochi di luce creati dalla superficie zigrinata per un risultato di impatto forte ed elegante. Il delicato tocco della rosa damascena all’interno aggiunge una colorazione rosea alla fragranza e la rende un profumo di assoluta eleganza e armonia.

Il profumo realizzato da Italart – storica azienda di Parma fondata negli anni ‘50 nota a livello mondiale per la produzione e distribuzione di profumi, debutterà ufficialmente sul mercato a fine ottobre con una distribuzione worldwide in profumerie selezionate e nelle boutique monomarca Genny.