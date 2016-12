Ermanno Scervino: lʼuomo per lʼestate 2017

Eroe urbano, contemporaneo e sofisticato: questo è l’uomo di Ermanno Scervino per la Primavera- Estate 2017.

Il perfetto mix di sartorialità e sportswear dà vita ad una collezione attenta ai dettagli: fil-rouge, la riga in diverse varianti.

Must di stagione è il “classico” capospalla, realizzato con tessuti innovativi, abbinato a pantaloni in felpa.

Le giacche sartoriali, slim-fit, sono realizzate in tessuto gobelin, crepe tecnico e canvas, impreziosite dal rever ricamato a disegno astrakan. I bomber e i parka, più informali, sono in cotone o lino, nei colori sabbia e blu navy. Il tutto abbinato a pantaloni molto leggeri e t shirt a tinta unita, dai colori pastello al rosso.

L’eleganza viene celebrata dagli abiti pigiama in jacquard stampato, resi meno formali dalle maglie ultra sottili a righe bicolore. Le influenze street style sono evidenziate dalle camicie con motivo ceck abbinate a short s in denim.

I completi per la sera, smoking e doppiopetto, sono in tessuto stretch e si indossano con camicie impreziosite da inserti in pizzo. Non mancano gli accessori: borsoni in pelle e raffia, pantofole floreali e sneakers.