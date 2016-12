Ermanno Scervino: lʼestate 2016

La collezione donna Primavera-Estate 2016 di Ermanno Scervino esalta il pizzo, esplorandone gli effetti seducenti.

Capi femminili con tagli “presi in prestito” dal guardaroba maschile. I capispalla richiamano le linee dello smoking classico e sono realizzati in pizzo multistrato, in rafia e in canvas.

Gli abiti, lunghi e in chiffon, accarezzano la silhouette e i veli sovrapposti movimentano la figura. I mini dress, asimmetrici, sono realizzati in pregiato pizzo bianco o nero.

D’ispirazione safari sono i cappotti doppiopetto e le jumpsuit, indossate con top e bluse in leggerissimo chiffon. Le maglie over, mélange, sono abbinate a shorts e a gonne alla caviglia.