"L'Oro di Napoli" è la nuova Bridal Colletion firmata Enzo Miccio, che per la sposa 2017 si ispira a Napoli, al suo incanto, alla sua storia ricca di fascino e leggenda. In ogni abito c'è la magia dei balli a corte, il romanticismo dei corteggiamenti in cui, galanteria e sensualità simulano battaglie giocose; in ogni abito c'è l'unicità della sartoria partenopea, quello "stile napoletano", famoso in tutto il mondo.



Le linee curve e sinuose del barocco napoletano che percorrono l'altare Maggiore di Santa Maria di Costantinopoli, la guglia di Fanzago dell'obelisco di San Gennaro, in Piazza Riario Sforza, la fontana marmorea del Chiostro di San Gregorio Armeno sono la fonte di ispirazione per Enzo Miccio che immagina di vestire una sposa sontuosa, una principessa contemporanea, romantica e senza tempo.

"Con 'L'Oro di Napoli' intendo celebrare e omaggiare Napoli. Una città a cui sono molto legato e che mi ha sempre fornito una grande ispirazione in tutto il mio percorso professionale. Ho immaginato Napoli come una donna, femminile e regale, sensuale e misteriosa, classica e glamour; una dea che ammalia e protegge proprio come Parthenope, la sirena che nella mitologia fondò il capoluogo campano, con il suo sacrificio".



Abiti da sposa fluidi e fluttuanti, o strutturati e regali, realizzati con lucenti sete, organze e tulle dai profili corposi, macramè e pizzi che creano delicati effetti "nude", spesso arricchiti da importanti tocchi di ricami fatti a mano.



Enzo Miccio Bridal Collection 2017 è testimonial dell'eccellenza del made in Italy, dove la cura dei dettagli e la qualità della realizzazione creano un abito dalla personalità dirompente, che esalta l'essenza della femminilità nel suo giorno più importante.