Inquadrature en plein air, immerse nella luce inconfondibile della Città Eterna, i cui angoli caratterizzano fortemente la scena senza invaderla. I pavimenti lastricati di sampietrini, le architetture monumentali, i lungotevere, sono scorci iconici dal respiro cosmopolita. In queste atmosfere dal sapore insieme autentico e cinematografico si muovono i modelli Luna Bijil, Chiharu Okunugi, Roos Abels, Alessio Pozzi, Kit Butler, Mattia Harnacke.

Sono ritratti in gruppo, come una gang sofisticata ed elegante. Le pose sono rilassate, le situazioni naturali. Si avverte una palpabile energia che comunica il senso di appartenenza che è nel DNA di Emporio Armani.