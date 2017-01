Emporio Armani: la collezione per lʼestate 2017

La collezione Primavera-Estate 2017 Emporio Armani ci porta in un viaggio onirico, giovanile ed elegante che conduce in India, presentando, così, una donna animata da un sentimento esotico.

Gli abiti sono freschi, lunghi e fluidi. I pantaloni ampi si abbinano perfettamente a micro top e camicette in tessuto leggero, mentre quelli in raso sono adatti per le varianti tailleur.

I vestiti-pigiama in seta stampata e pantaloncini in chiffon si alternano alle gonne lunghe a pieghe con stampe di elefanti,il fil rouge dell’intera collezione.

La palette cromatica spazia dai colori del Taj Mahal al Machu Picchu giocando tra le sfumature del verde e del blu per arrivare al rosso e al viola.

Cappelli in paglia, sandali con tacco da indossare con i calzini e cinture marsupio completano gli outfit di questa collezione che celebra i trentacinque anni del brand.