Emilio Pucci: la collezione per lʼestate 2017

E' cosmopolita, divertente e coloratissima, la donna disegnata da Massimo Giorgetti per la collezione Primavera – Estate 2017. In un mondo che scorre veloce, e' il jersey il vero protagonista della collezione. Questo tessuto, da sempre parte del DNA della maison, veste trench stampati, mini abiti in paillettes e addirittura gli stivaletti alla caviglia, comodi e immancabili per un tocco di stile.

Questa donna dinamica, sempre in giro da un capo all'altro del mondo, sceglie abiti leggeri, facili da indossare, che possono entrare in borsetta. Tanti i riferimenti, sia allo sportswear, il vero fulcro della creatività del designer, sia alle stampe, prese direttamente dall'archivio della maison. Eccole allora poggiarsi su giacche, mini abiti con le rouches e pantaloni aderenti.

Ed essendo in casa Pucci, non può certo mancare il colore. D al giallo al turchese, dal rosso al rosa, tutte le tonalità sono abbagglianti, nel vero spirito della maison.