Emilio Pucci: lʼinverno 2016-17

Si muove tra le piste da sci e le baite nel cuore delle Alpi, la nuova collezione disegnata da Massimo Giorgetti per Emilio Pucci. E' chic e divertente, coloratissima. Stampe eclettiche si mixano a capi rubati al mondo dell'active wear e dello sportswear. Come in una vacanza ad alta quota, le Pucci Girls sfilano con maglioni super caldi e decoratissimi, leggings e mini tutine da sci super stretch. A completare il look maxi piumini e pellicciotti intarsiati di fiori.

Una collezione fresca, giovane e veloce, da portare in pista e fuori.