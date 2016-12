09:00 - I colori non esistono più. Il mondo è solo in black&white. Bianco e nero si incontrano, si sovrappongono, si intrecciano nei pois tridimensionali creando effetti di luce. È Fausto Puglisi a disegnare la collezione glamour e contemporanea di Emanuel Ungaro. Le linee sono rigorose, i ricami fatti di borchie argentate e le forme arricchite di lamè plissettato e applicazioni di pailettes. Tutti i look sono giocati sul controllo elegante della silhouette, sempre essenziale e precisa. Le forme sono affusolate e arricchite da plissettature e inserti in pelle. Non mancano, poi, i soprabiti ad astuccio e gli accessori-dettaglio come gli stivali-calza stretch con tacco alto. Lo stilista adora riscoprire e provocare il lato maschile che c’è in ogni donna: quella che si sente a suoi agio avvolta da cappotti lunghi o vestita del più attillato smoking che diventa il suo capo cult. Forte ma estremamente sensuale, la donna Ungaro è magnetica, glam e misteriosa. Una vera femme fatale!

Emanuel Ungaro: la collezione per l'inverno 2015-16 Fausto Puglisi ci racconta la sua nuova donna embed video