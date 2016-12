Fausto Puglisi riparte dalle origini della maison francesce per disegnare la collezione per l'estate 2016. E così le atmosfere tipiche degli anni '60 vengono reinterpretate dall'estro cretivo e sempre cool del designer siciliano. In questa flower obsession, le linee corte a trapezio degli abiti incontrano dettagli bondage, come il vinile e le cinghie, mentre il pizzo diventa psichedelico, grazie a colori fluo e sovrapposizioni futuristiche.

Tessuti leggeri, qualche trasparenza e spirito girlie, completano outfit bohemienne divertenti, sexy e colorati. Una vera esplosione dei sensi. Una collezione che farà impazzire tutte le fashioniste.