Una nuova concezione di femme fatale rielaborata da Fausto Puglisi nella collezione Emanuel Ungaro Autunno-Inverno 2016.

I capi diventano armi di seduzione: le gonne longuette perdono parte del loro rigore e sono interrotte da spacchi profondi. Risultano perfette con i cappotti maschili e bomber american college.

Gli abiti sono rigorosamente lunghi e morbidi. Le fantasie maculate conquistano la scena, seguite a ruota da kimoni ricamati e dai tessuti principe di Galles che vestono tailleurs e completi pantalone.

Per la prima volta niente pailettes, lustrini e pois. Il senso di femminilità forte e consapevole viene espresso attraverso i dettagli in pizzo che decorano gli scolli e le maniche dei pull in lana e lurex fermati in vita da enormi cinturoni dorati.