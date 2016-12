Elisabetta Franchi: la collezione Primavera - Estate 2016

E' una guerriera metropolitana, quella portata in passerella da Elisabetta Franchi per la sua collezione Primavera – Estate 2016. Grafica e sensuale, indossa corsetti architettonici, frange in eco – camoscio e mini shorts a vita alta. Elegante, femminile e audace, questa amazzone contemporanea non teme di mostrarsi delicata ma sempre con carattere. Focus sul punto vita, vero fulcro della femminilità secondo la stilista, e così maxi e mini cinture si alternano a valorizzare le silhouette a sirena.

I colori spaziano dal nero al fuxia, in questa collezione che trasuda seduzione sempre e assolutamente chic.