Elisabetta Franchi: la collezione per lʼinverno 2017-18

La collezione si articola in un mix and match di linee maschili e super femminili, in un gioco di abbinamenti di fantasie diverse. Protagonista il gessato, per giacche e pantaloni dal taglio maschile che cadono fluidi sulle gambe definendo il punto vita, accostata agli intriganti decori orientali dell'epoca. Ramage floreali e aironi spiccano su abiti e accessori che, impreziositi da ricami pieni di luce, esprimono il fascino della donna Elisabetta Franchi. Gonne super attillate si allungano fin sotto il ginocchio ed esaltano le forme.

E' una donna che esprime tutta la sua femminilità indossando lunghi abiti illuminati da paillettes, camice fluide dalle ampie maniche e maxi coat in eco pelliccia.

Lo sguardo è celato da cappelli intrighi eleganti, guanti e gioielli e dal sapore retrò rappresentano il leitmotiv della collezione.

Stole in ecco pelliccia dai colori pastello sono decorate con applicazioni gioiello o fiocchi vistosi, scarpe con plateau altissimi vengono realizzate in velluto, camoscio e raso. Borse chic dalle nuance brillanti, rigorosamente micro, arricchiscono di charme la donna Elisabetta Franchi.

Si gioca su contratti e decisi accostamenti cromatici in una combinazione di fantasie e nuanc, questa collezione. Protagonisti i delicati avena, vaniglia, rosa antico e giada abbinati al nero, misterioso e sensuale, con qualche tocco di smoky blue.

In occasione del lancio della nuova linea"EF La mia Bambina", i capi iconici della collezione sfilano in passerella reinterpretati inversione petit.