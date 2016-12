Elisabetta Franchi: la collezione per l'inverno 2015-16

09:00 - Se guardando degli abiti, sentite profumo d’incenso, voglia di un tè aromatico e una dolce melodia orientale, non c’è da stupirsi: siete stati invitati anche voi a partecipare al magico viaggio in Giappone, firmato Elisabetta Franchi. La designer, per la sua prossima collezione invernale, si è fatta avvolgere e travolgere da quest’atmosfera armoniosa del Sol Levante. È il trionfo del kimono, fatto di abiti di satin stampato con motivi orientali, abbinato a cinture obi e, ovviamente, alle acconciature a tema. Qui, la designer ha la missione di recuperare e rinnovare questa tradizione. La sua donna vive la propria eleganza rubando i capi di un’affascinante geisha ma anche pezzi del guardaroba maschile come le giacche smoking. Così, la sua sensualità scorre leggera sulle sete delle vestaglie ma anche sui colletti delle camicie da uomo. Una femminilità, la sua, che si muove tra camicette trasparenti, abiti coperti di frange e pailette luccicanti. Ad illuminare la sera, poi, ci pensano applicazioni oro, pellicce e spacchi supersexy. Innovative e futuriste sono le forme che la designer crea sulla silhouette: da quelle svasate, a quelle a sacchetto, da quelle a tulipano fino a quelle a bambola. Non mancano certo i tubini dritti ma i veri protagonisti sono le vestaglie, i kimono, le figure a corolla e a clessidra che regalano alla figura uno charme tutto nuovo. E i colori? Sono perfettamente inseriti in questo disegno made in Japan: si vedono i capi tingersi di cobalto, blu notte ma anche di delicati avorio e cipria fino a raggiungere le tinte oro e vermiglio, sinonimo di una forte femminilità. Ruolo rilevante, infine, è quello rivestito dagli accessori che completano gli outfit: lunghi orecchini frangiati, mini e maxi bag di pelle con dettagli gold e stole di pelliccia sanno rendere suggestiva e preziosa la sua figura. Ai piedi spiccano tronchetti di pelle e al collo lunghe collane con ciondoli di ispirazione Giappone, ovviamente. È chiaro, quindi, come, quella della Franchi, sia una donna che affascina e seduce, che usa tutti gli strumenti a sua disposizione per esprimere la sua femminilità, un po’ geisha, un po’ romantica, sempre se stessa!



