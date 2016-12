Elisabetta Franchi: la collezione per lʼestate 2017

Elisabetta Franchi pensa a una donna femminile, sensuale e audace, e crea una collezione Primavera-Estate 2017 decisamente chic.

Lo stile fresco e pulito si riversa in passerella. I pantaloni palazzo dal taglio maschile si indossano con trench lasciati aperti per far intravedere i body in lamè.

Per i look da giorno, gli shorts in tessuto metallizzato sono abbinati a corsetti e reggiseni che ricordano i look provocanti di Madonna. Bluse e maglie monospalla si alternano a vestiti a rete larga. I tubini presentano inserti velati, mentre le tute scollature generose.

Protagonisti i cut-out dress e tutte le asimmetrie possibili, dalle maniche alle lunghezze delle gonne. Per la sera, gli abiti sono a fantasia animalier, in pelle verniciata e decorati con cascate di paillettes.

La collezione si completa con gli accessori: catene spesse che diventano collane e sono abbinate a orecchini vistosi. Pump e sandali sono perfetti con le clutch preziose e ricercate.