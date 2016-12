ELENA MIRO' LANCIA #LOVEDBYCANDICE

20:00 - La Top Model più amata al mondo, Candice Huffine , per la prima volta veste i panni di stilista: nasce così #LOVEDBYCANDICE.

La capsule collection estiva è composta da 7 look in jersey easy-care e georgette viscosa, con stampe dallo stile etnico che interpretano al meglio lo spirito del brand. Il tema centrale è quello legato a una “sera d’estate” con capi sexy ma al tempo stesso con un’ottima vestibilità. Colore mixato al nero e tanta energia.



Tra i capi più interessanti la tuta, must have dell’estate con zip centrale per valorizzare la scollatura. Abiti drappeggiati che esaltano la silhouette ma anche un caftano e poncho, immancabili trend di stagione.



Candice Huffine è stata una delle prime modelle a sfilare con Elena Mirò nel corso di Milano Moda Donna. Dopo tanti anni di collaborazione con il brand, che l’hanno portata ad essere la protagonista delle campagne pubblicitarie e di un noto calendario, è nata una nuova collaborazione tra Milano e New York che pone le sue basi sul gusto e sull’esperienza di Candice in fatto di moda curvy.



Chi meglio di una top model curvy come lei avrebbe potuto dare vita ad una collezione che valorizza tutte le donne curvy?