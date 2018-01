Dsquared2: la collezione per lʼinverno 2018-19

La collezione Autunno Inverno 2018 aggiunge un altro capitolo alla storia del design “nomade” ideata da Dean e Dan Caten per Dsquared2.

Una narrazione legata strettamente al DNA del marchio: fantasie a scacchi rossi e neri, denim super decorato e stampe che impreziosiscono silhouette dal forte sapore teatrale.

E' un viaggio nell'America più vera, con cowboys e cowgirls che mixano capi dal forte sapore country rivisitati in chiave assolutamente urban.

Camicie a quadri, seta, denim e gabardine elasticizzato danno un tocco più strutturato, con risvolti ricoperti da paillettes, applicati con fiori di pizzo o di pelle o punteggiati da borchie di pietre preziose.

Abiti in pizzo e cotone diafano sono sovrapposti a body in paillettes. Gli abiti da sera, morbidi e candidi, sono trasformati in lunghe tuniche asimmetriche maschili, dove il romanticismo contrasta con la sartorialità tipica del menswear.

Vintage, bohemien e molto rock, questa stagione i ragazzi e le ragazze di Dsquared2 stanno lasciando il rodeo per illuminare la città.