Louche & loose, i ragazzi e le ragazze della prossima estate si contraddistinguono per una passione per la pelle e le silhouette anni '50. Pantaloni in pelle da biker e giacche leopardate si mixano con stampe hawaiane su shorts e gonne.

La collaborazione tra K-Way e Dsquared2 continua con la creazione di pantaloncini in denim impermeabili con zip laterali.

Le rouches e le cravatte, riprendono i toni pastello tipici dei tuxedo anni '50. Le silhouette si fanno aderenti per i tipici pantaloni maschili, mentre diventano retrò per la donna.

Le gonne lunghe di tulle si arricchiscono di mille increspature. Fiori multidimensionali sono attaccati a nastri neri per choker e bracciali.

Non mancano richiami al campeggio, come negli zaini e negli stemmi attaccati alle camicie.

Parola d'ordine: mix & match. Una collezione fresca e divertente, urbana e sempre molto cool.