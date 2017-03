Dior: la collezione per lʼinverno 2017-18

“Among all the colours, navy blue is the only one which can ever compete with black, it has all the same quality”, scrive Christian Dior in The Little Dictionary of Fashion. Così Maria Grazia Chiuri, capace di riattivare i diversi codici dell’heritage Dior, come azione trasgressiva e non in chiave feticistica o nostalgica, decide con la sua seconda collezione di prêt-à-porter di esplorare questo colore tanto amato da Dior.

Il blu è la tonalità che ha dipinto il novecento dando profondità emotiva alle opere di artisti come Picasso, Miró, Cezanne, Chagall.