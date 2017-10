Dior: la collezione per lʼestate 2018

Durante le sue ricerche negli archivi della Maison Dior, una serie di fotografie di Niki de Saint Phalle ha catturato l’attenzione di Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni femminili. In una di queste si vede Niki impavida in groppa a un cammello, altre la fissano modella per Dior nel periodo Marc Bohan, suo grande amico, all’epoca alla guida delle creazioni della Maison. Bella in modo contemporaneo, più adolescente che androgina, minuta e forte, con un modo di vestire iconico e personale. Attuale nelle proporzioni e nelle impertinenze. La sua vita pare un romanzo. All’epoca dell’emancipazione della donna, Niki de Saint Phalle si impegna in un corpo a corpo con l’arte, con il mondo e con se stessa. Niki è impastata di tante emozioni come succede spesso quando si tratta di artiste donne. È nel recinto della creatività al femminile che Maria Grazia Chiuri la sente vicina.

“Perché non ci sono state grandi artiste?”. Si interroga seguendo le riflessioni contenute nel libretto/manifesto di Linda Nochlin pubblicato nel 1971, e la stessa domanda viene posta anche da Maria Grazia Chiuri. Bisogna dare spazio alla differenza specifica delle opere, lasciando che siano esse stesse a infrangere, per evidenza, il discorso tradizionalmente tutto al maschile della storia dell’arte. Ma anche della moda. Sono allora le Nane, figure di donna fuori scala, i cuori variegati, i draghi, l’albero dell’amore e quell’opera smisurata e folle che è il Giardino dei Tarocchi in Toscana, a diventare disegno, ricamo esploso, mosaico di specchi nella collezione di Maria Grazia Chiuri e nella scenografia della sfilata. La stilista non ha paura di usare i colori di Niki de Saint Phalle più diversi, quasi stridenti, e di farli entrare in rotta di collisione con materiali come il pizzo, la seta, la pelle o la plastica.