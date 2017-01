Dior: la collezione per lʼestate 2017

Al suo esordio come Direttore Creativo della maison Dior, Maria Grazia Chiuri crea la collezione per la Primavera-Estate 2017 celebrando le donne di oggi.

Un excursus tra gli archivi storici della Casa di Moda più famosa di Francia, un percorso preciso che ha portato la designer italiana a rileggere il passato per trasformarlo e rimodernarlo.

Una collezione che abbatte le barriere tra la moda maschile-femminile e tra la perfezione sartoriale e lo stile sportivo. Il mondo della scherma diviene fonte d’ispirazione: le divise annullano i generi e si fondono con le linee del corpo.

Bustier imbottiti, lacci e pantaloni morbidi diventano i capi must per la bella stagione.

Le gonne a ruota si indossano con giacche stile biker mentre le giacche avvitate si abbinano perfettamente ai pantaloni prettamente maschili.

Un nuovo concetto di femminilità espresso attraverso i mini abiti e quelli più lunghi in pizzo decorato. Stivali, tacchi alti e flat completano i look abbinati alle borse classiche Dior come la mini bag e la shopper.