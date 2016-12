Dior & Glamour "shine don't be shy"

La maison Dior e Glamour si incontrano per uno dei party più esclusivi della stagione, che celebra il lancio di “Dior Addict Lipstick”. Protagonista dell'ultima campagna pubblicitaria con la bellissima Jennifer Lawrence, il nuovo rossetto si presenta in quattro splendide nuances tutte da provare. Per l'evento postazioni make-up e fantastici schermi interattivi permettono di giocare e sperimentare il prodotto. Tra make-up artist, gadget Dior, musica e tanta bellezza, va in scena un meraviglioso social media party. Parola d'ordine “shine don't be shy"!