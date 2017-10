Dior compie 70 anni

Un omaggio allo spirito di monsieur Christian Dior a 70 anni dalla fondazione della sua maison. E' questo lo spirito che si respira a Parigi in questi giorni. Inaugurata, infatti, al Musée des arts décoratifs, la grande mostra che ripercorre tutta lo storia della maison, «Christian Dior, couturier du rêve», che mette in scena non solo capi, ma anche fotografie, filmati, profumi e bozzetti. Da Yves Saint-Laurent a Marc Bohan passando per Gianfranco Ferré, John Galliano e Raf Simons oltre alla stessa Chiuri e ovviamente monsieur Dior, nelle sale della mostra vengono esposte le creazioni di tutti i direttori artistici che hanno caratterizzato lo spirito sempre contemporaneo della maison.

Ed è sempre il fondatore della griffe, l'inventore del New Look che così tanto rivoluzionò il costume del tempo, la vera fonte d'ispirazione per Maria Grazia Chiuri che, per la collezione Haute Couture, sceglie di portare in passerella 66 look che richiamano l'essenza stessa del couturier. Ogni outfit porta in sé qualcosa delle origini. E' un viaggio che parte dalla mappa dei cinque continenti, ritrovata negli archivi, dal titolo “Christian Dior in the world” , e che ispira la scenografia dello show, ad opera dello scultore Pietro Ruffo.

In passerella un esercito di esploratrici, libere e rigorose , che scelgono tessuti classici del guardaroba maschile per silhuette ad alto tasso di femminilità.