Diesel Black Gold: la collezione per lʼestate 2016

La Primavera - Estate 2016 di Diesel Black Gold ha come protagonista una donna trasgressiva ma super femminile.

Andreas Melbostad, direttore creativo del brand, ha proposto una collezione abbastanza articolata: un mix di elementi dallo spirito ribelle, come il denim e la pelle, riadattati in chiave glam. Il nero irrompe sulla passerella, accostato al bianco, grigio e indigo.

Gli abiti, tutti corti, presentano tagli asimmetrici e sono decorati con inserti in pizzo sangallo e tulle. Le borchie, invece,sono destinate alle tute e alle giacche in nappa nera.

I pantaloni, assolutamente oversize, vengono abbinati a bluse trasparenti o ricche di trafori.