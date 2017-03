Il tartan, i fiori, il tricot, l'ispirazione sportiva, print animalier e il red sono le tendenze della stagione secondo Desigual. Una collezione in cui il mix di stili, capi e materiali all'apparenza dissonanti è il mezzo per definire look personali che utilizzano il collage per innovare, con risultati inaspettati e sorprendenti. Una silhouette che preferisce il lungo/maxi per cappotti, capispalla e vestiti, o il super corto/mini per minigonne e abiti. Una stagione curata e ricca di dettagli in cui il piumino, il chiodo in pelle, il bomber, il pantalone in tartan, i cardigan avvolgenti e i maglioni tricot sono i capi principali.

La palette sceglie il red come colore di punta, o nel total look o in contrasto, e si declina anche nei colori ispirati alla natura, come gli abbinamenti di blu e verdi nelle righe, di blu e granata nei quadri per le lane dei capispalla, di kaki e marroni nei tessuti di sartoria e i capi di ispirazione militare. Il grigio nella sua versione più calda viene proposto in tonalità complementari per i capi d’ispirazione sportiva o a contrasto con il nero in motivi come il pied de poule e le grafiche geometriche, strizzando l'occhio agli outfit dell’early voguing.

La stampe, caratteristica di Desigual, ricorrono nella collezione abbinate al tartan e al print animalier, appartenenti all'immaginario punk. Troviamo poi maxi fiori multicolori nei total look, e ricami hand-made a dettaglio dei modelli di ispirazione più vintage, che riprendono il movimento hippy californiano degli anni '60 e '70.

Per quanto riguarda i materiali: lana, tricot, organza e tanto denim, sfumato in tutte le tonalità di blu, grigio ultra delavé e kaki. Completano la collezione gli accessori, che accentuano lo spirito individuale dell'outfit: Choker fatti a mano, borse decorate con toppe e borchie e una proposta di calzature in cui prevalgono lo stivaletto alla caviglia e scarpe dalle fogge maschili, proposte irrinunciabili per la donna che ama la moda senza rinunciare alla comodità.