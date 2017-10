Desigual: la collezione per l estate 2018

Un vero “viaggio inaspettato”, attraverso diversi tipi di giungla, da quella esotica a quella psichedelica. E così, ecco, silhouette casual ma texturizzate, con elementi che spaziano dalla rafia ai pois. Maglie color-block con reti intrecciate a righe marinare, si alternano a kimono in tessuti decisamente fluidi. Le giacche (corte, in pelle o denim) si arricchiscono di gioielli con accenti dorati, mentre le gonne e i vestiti in stile bohémien mostrano stampe geometriche surreali. Nel mix di fantasie sono presenti anche fiori tahitiani, palme e persino stampe di Topolino.

Jean-Paul Goude, il nuovo Direttore Artistico di Desigual porta in passerella un evento dove la sfilata e le performance diventano una cosa sola, una vera e propria esperienza immersiva. Una celebrazione della diversità, dell’ecletticismo e dell’originalità, i valori fondamentali per Desigual fin dai suoi esordi. Ogni modella rappresenta un particolare personaggio appartenente a un determinato gruppo, con make-up e acconciature portati fino ai limiti dell’immaginazione.

In passerella anche una capsule collection da 16 pezzi disegnata dallo stesso Jean-Paul Goude, denominata “ Desigual Couture ” e raffigurante l’intersezione tra l’approccio estetico del Direttore Artistico e quello di Desigual. Con l’intento di descrivere al meglio il suo coinvolgimento creativo, Goude ha dichiarato di essersi battuto per “ la diversità culturale, lo street chic come forma democratica di moda, per la festosità, l’originalità, il ritmo, l’umorismo: tutti valori che non si riferiscono solo all’identità di Desigual, ma anche a me stesso” e ha concluso affermando che entrambi “ci troviamo sulla stessa lunghezza d’onda”.