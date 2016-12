David Beckham per Belstaff

09:00 -

Non solo una lunga carriera nello sport ed esemplare marito e padre di quattro ragazzi. Ora, David Beckham si dedica anche alla moda. Infatti, è stato pienamente coinvolto in un nuovo progetto che lo vede collaborare e confrontarsi con i creativi di Belstaff per sviluppare al meglio l'idea della collezione. E, dalle sue parole, pare che il risultato sia soddisfacente: "Pensa, dal momento che ho messo piede nella sede di Belstaff ho avuto l'impressione che il team creativo fosse lì per accompagnarmi alla meta: realizzare la collezione perfetta. Devo ammettere che questa collaborazione è stata straordinaria, mi sono divertito molto". Quindi, una nuova pagina della vita del giocatore. Certo, non manca la nostalgia di stadi pieni e l'adrenalina che accompagna l'intera partita; ma Bechkam compensa questo "vuoto" partecipando a nuovi progetti, dedicandosi alla sua famiglia e guardando giocare i suoi figli. E pare proprio che a questo proposito abbia le idee chiare: "Noi papà siamo tutti uguali: competitivi, vogliamo vedere i nostri figli "brillare" e io sono proprio così. Ma ci sono giorni in cui non puoi dire troppo a bordo campo. Cerco di non essere troppo onesto perché voglio che i ragazzi compiano i loro errori, per poi correggersi da soli". E il suo avvicinamento al mondo della moda è naturale se si pensa alle diverse esperienze come testimonial e al ruolo centrale che lo stile sembra avere nella sua famiglia: "Io e i ragazzi ci prepariamo in cinque minuti, mentre con mia moglie e mia figlia Harper è più complicato. Lei è adorabile: entra nella mia camera e mi dice: "papà, indossa queste scarpe con questi jeans" e lì ti rendi conto che sta già sviluppando il suo gusto. È bellissimo".