CYBEX by JEREMY SCOTT

CYBEX, brand conosciuto a livello internazionale per l’iconico design e l’ingegneria di precisione, incontra Jeremy Scott, l’enfant terrible della moda. Insieme sono il sogno di ogni genitore.



Nell’ultima collaborazione tra CYBEX e Jeremy Scott, le ali d’angelo, l’inconfondibile firma dello stilista americano, appaiono su passeggini e accessori CYBEX. Lo slogan della capsule collection 'Adults Suck Then You Are One’ trasmette il divino all’adulto, combinando pop-art, moda ed umorismo.



Per Jeremy Scott, questo slogan – preso in prestito dal grande filosofo americano Bart Simpson – cattura l’immaginazione grazie al contrasto con l’inaspettato. Per CYBEX, azienda che produce prodotti pluripremiati per bambini destinati a genitori dallo stile urban, esigenti e alla moda, lo slogan recita: è tempo di divertirsi.



Con un elegante design nero decorato con dettagli d’oro, il passeggino PRIAM di CYBEX è il prodotto di punta della collaborazione e il fiore all’occhiello della linea CYBEX Platinum. Il sistema di viaggio 3 in 1 è perfetto dalla nascita fino approssimativamente ai 4 anni ed è costituito da navicella, dalla seduta Lux e dal premiato seggiolino per auto Aton Q, che si collega facilmente al telaio.



La collezione CYBEX firmata Jeremy Scott include anche altri prodotti, come il marsupio 2.Go, la borsa cambio e il lussuoso sacco PRIAM. Le t-shirt per la mamma, il papà e il bambino con lo slogan 'Adults Suck' saranno disponibili insieme a berretti di tendenza.





Riguardo la sua seconda collaborazione con CYBEX, Jeremy Scott afferma: “La passione e l'entusiasmo di Martin Pos, fondatore di CYBEX, nel creare i prodotti migliori, più eleganti e cool per i genitori sono sicuramente il motivo per cui ho scelto di collaborare nuovamente con il brand”.



Martin Pos, il fondatore di CYBEX afferma: "Sono incredibilmente felice ed orgoglioso per la nostra seconda collaborazione con Jeremy Scott, uno degli stilisti più interessanti e chiacchierati del momento. Jeremy non ha paura di sfidare le norme prestabilite della moda tradizionale – e oltre ad assicurarsi che le sue creazioni siano ricche di divertimento e colore, Jeremy Scott vuole sempre essere sicuro che siano anche accompagnate da un messaggio positivo.