Custo Barcelona: la collezione per lʼestate 2017

Iperfemminile e sofisticata: cosi Custo Barcellona immagina la donna per la primavera-estate 2017. La collezione intitolata “Way More”, risulta elaborata, con capi realizzati interamente a mano.

Una nuova energia per la maison che riversa, ad esempio, nei mini dress con cinturoni in evidenza e ricami a filo. In primo piano ci sono le felpe decorate con un mix and match di paillettes e merletti abbinati a pantaloni dalle lunghezze variabili, con finiture metalliche.

Non mancano i bomber variopinti, apparentemente sportivi e i capispalla classici ma scintillanti.

Decine di filati diversi utilizzati per la realizzazione di tessuti dal forte impatto visivo, ben diverso dall’effetto degli stampati. Strass su seta, trasparenze con finitura lucida, applicazioni multicolore e bordi in lurex sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano questa collezione, che pervade tutti i sensi.