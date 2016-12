Curvy Glam, la nuova collezione OVS

Curvyglam è una filosofia, un'attitudine, uno stile di linguaggio, un nuovo modo di fare moda. E' questa l'idea dietro alla collaborazione, arrivata alla sua seconda collezione, tra OVS e due giornaliste di moda, Daniela Fedi e Lucia Serlenga, autrici del libro "Curvy, il lato glamour delle rotondità”, edito da Mondadori. Ecco come è nata questa linea di abbigliamento curvy, dove lo stile diventa a misura di desiderio o necessità. E così cambiano le taglie: Smart, Magic e Lovely abbracciano tutte le femminilità, divenendo le nuove taglie morbide da donna. Una moda intelligente, tante idee nate per valorizzare ogni fisico, ogni vestibilità. E così ecco piccole idee che rivoluzionano ogni look, come la pelliccia a pelo lungo, che appesantisce meno la silhouette grazie ad un innovativo metodo di applicazione dei singoli peli, o dei pantaloni in "dainetto", uno speciale jersey effetto pelle. Una collezione eclettica e pratica. Un nuovo modo di fare moda, rivolgendosi a proprio tutte le donne.