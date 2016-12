CreaModaExpo è la fiera dedicata agli accessori e alla componentistica per la pelletteria, l'abbigliamento e la calzatura, nata per soddisfare l'esigenza delle aziende di incontrare i propri clienti nelle tradizionali date di Ottobre e Aprile, ideali per la definizione delle collezioni. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento fieristico bolognese si riconferma un appuntamento imprescindibile per gli espositori professionisti del settore, la cui adesione è in continuo aumento così come l'interesse di un numero di buyers e visitatori italiani ed internazionali con provenienza da oltre 45 paesi esteri. Nuovi e considerevoli sono i traguardi che la fiera sta raggiungendo, in primis l'incremento delle concerie e delle aziende pellettiere partecipanti.