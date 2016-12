CreaModaExpo: “Innovare, la calzatura in divenire”

Corridoi affollati alla fiera di Bologna per CreaModaExpo, con una sempre maggiore affluenza dall'estero grazie anche alla collaborazione con ICE-ITA, che ha contribuito a rinnovare la presenza di importanti buyers e gruppi di acquisto provenienti dai vari continenti.

Soddisfatto il Direttore Organizzativo Eliseo Monaco, che ha ospitato anche importanti imprenditori e rappresentanti di associazioni nazionali, come il Presidente di Assocalzaturifici Annarita Pilotti e il Direttore Generale Tommaso Cancellara, il Direttore Generale Unic - Lineapelle Fulvia Bacchi e il Direttore Associazione Conciatori di Santa Croce sull'Amo Piero Maccanti.



“Questi incontri sono fondamentali per CREAMODAEXPO, che intende diventare una fiera sempre più riconosciuta a livello nazionale e mira a crescere anche grazie alla partnership con le associazioni italiane. Riteniamo infatti fondamentale intraprendere una strategia collaborativa che permetta alla manifestazione di diventare sempre più un punto di riferimento per questo settore. Abbiamo iniziato con Ice-Ita e Confartigianato. L’idea è di proseguire in questa direzione, passo dopo passo, per aumentare non solo il numero e la qualità dei nostri espositori ma altresì incrementare in maniera proporzionale la presenza di visitatori”.



CREAMODAEXPO, dunque, finisce sempre più sotto i riflettori dei big del settore: oltre a presentare una vasta offerta merceologica di accessori e componenti per la costruzione di un prodotto moda made in Italy che si differenzi per innovazione e creatività, propone infatti un format originale che prevede una serie di eventi paralleli che completano la pura esposizione.

A tale proposito ecco gli appuntamenti dell’area VIVIMODA, curata da Map Communication, con giovani talenti, stilisti, designer e studenti di prestigiose scuole fashion e design italiane.

Ad animare l’Agorà Jo Squillo, che conduce i visitatori alla scoperta di performance live, sfilate e dimostrazioni di prodotti innovativi del settore moda.