Colmar Originals

Il brand italiano ha presentato la nuova Collezione Primavera Estate 2016 al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Una sfilata uomo e donna insieme, ispirata al futuro e all'era digitale.

E' un vero inno alla tecnologia. In passerella sfilano abiti in tessuti elettronici senza cuciture, capi urban come giacche superlight reversibili in tessuto goffrato in 3D, materiali tecnici, plastici e iridescenti. E su tutta la collezione sono molto forti i richiami biker.



In passerella sfilano anche i piumini, vero capo cult, tanto da rappresentare il 70% del giro d'affari del brand. L'esempio perfetto dello sportswear più fashion. Un capo iconico che non passa mai di moda.



La storia Colmar è piena di successi. Sette anni fa nascono i primi modelli della linea golf, poi è la volta dei costumi da bagno e della linea mare, quella per il tempo libero e l'outdoor. Non solo abiti, ma anche accessori, come le scarpe da ginnastica. Un vero must di ogni guardaroba.