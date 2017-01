Colmar Originals & Au Jour Le Jour

Sono i designer Au Jour Le Jour i protagonisti della nuova Capsule Collection FW 17 | 18, un progetto che coniuga il desiderio di unire la storicità di Colmar con lo stile, la creatività e la ricercatezza dei giovani stilisti.

"Colmar per la nostra generazione è il simbolo delle vacanze in montagna a tutto colore" Così Mirko Fontana e Diego Marquez ricordano Colmar e la magica atmosfera degli anni '80 – '90 e, proprio da qui, nasce l'idea di aprire ai due designer gli archivi storici del brand, per dar vita ad una Capsule Collection contraddistinta dalla forte tradizione e da una brezza di fresca ironia.

Anche la scelta della palette colori ripercorre i capi iconici di Colmar, sottolineati ed enfatizzati da un gioco color blocking dal sapore sporty (blu – bianco – rosso) o urban (army – cammello – rosa). Una nuova lettura in chiave contemporanea, che propone un total look che fa dialogare il capo spalla e la maglieria, giocando con i volumi fino all’ over per un outwear quotidiano. “Siamo partiti dal logo e dal suo utilizzo creativo e ci siamo lasciati ispirare dalla vestibilità iper moderna e dal design di una giacca da gara Colmar della Federazione Italiana di Sci Alpino, guidata da Alberto Tomba, rivista senza tradire l’allure mountain – vintage che ancor oggi la contraddistingue” La speciale Capsule Collection, firmata Au Jour Le Jour, sarà disponibile in boutique selezionate a partire dal prossimo inverno 17 | 18.

In occasione della Settimana della Moda Uomo di Milano, è possibile scoprire ed acquistare la Capsule, in anteprima esclusiva, presso 10 Corso Como a Milano.