Coin Excelsior: un nuovo department store a Roma

Un nuovo arrivato per il Gruppo Coin: arriva a Roma il premium contemporary department store. Ad annunciarlo Loredana Minerva, store manager Coin Excelsior che ci porta ad esplorare i tre piani per 4400 metri quadrati: nel primo si trovano abbigliamento uomo e donna, mentre al piano terra ci si muove tra accessori, gioielli con partner d'eccellenza come Tiffany, e la profumeria, ovviamente.



Il piano meno uno invece è dedicato ad una delle realtà del gruppo, ovvero la cucina: è lo spazio per la casa e i suoi accessori. Qui la partnership è di Cargo e Eat's food market. Ed è proprio dal mondo Coin Excelsior e dall'esperienza di Loredana Minerva che arrivano consigli per le feste. E sono suggerimenti che ci preparano ad un quadro molto ampio, senza trascurare nulla: dall'abbigliamento alle idee regalo, passando per le scarpe di tendenza e i suggerimenti per una tavola chic e romantica.



Ma andiamo con ordine partendo da un tormentone tutto al femminile: come ci si veste per queste feste? La scelta è abbastanza ampia e varia in base ai gusti: dal modello minimal chic di Joseph, detto anche "modello pigiama" al classico tailleur di taglio maschile damascato fino alla camicia di seta. Divertenti e originali sono poi i volumi e gli abbinamenti. Che ne dite di una gonna di raso abbinata a gilet in neoprene, molto usato quest'anno? Un contrasto tra materiale tecnico e classico. E gli stessi contrasti li troviamo nei tessuti: si pensi alla lana abbinata a paillettes come nel caso di MCQ e nei colori con stampe bianche e nere che si mixano. E per il tempo libero nulla di più comodo di maxi maglioni con pantaloni skinny o jeans. Non mancano suggerimenti per i look più bon ton, grazie a vestiti di pelle con dettagli di pizzo, e per quelli più rock che si declinano con gonnellone in raso o tulle in contrasto con il classico chiodo da motociclista..



Passando invece al lato maschile e ai possibili regali uomo, di tendenza sono i gemelli firmati Paul Smith con applicazioni particolari, come robot o teschio. Altra idea originale e utile: il porta- biglietti da visita, il beauty case o ancora i calzini. Ebbene si, i calzini. Ma non i soliti: spiccano le fantasie e i colori, anche diversi tra loro da mostrare indossandoli con pantaloni con risvolto. Per un uomo più sportivo, invece, sono pensati i borsoni da viaggio o da palestra, le borse porta pc e le Nike limited edition. Per uno stile tutto personale ed esclusivo. A completare l'outfit ci pensano gli stravaganti cappelli della linea Revolution. Non si dimentichino poi i classici maglioncini di cashmire che assumono un aspetto più chic con i nuovi colori di tendenza come il blu elettrico e le fantasiose pashmine.



Una volta indossato l'abito prescelto è dovere passare all'accessorio giusto che arricchisce l'outfit o semplicemente gli da un tono, quello giusto. Nei banconi spiccano pietre preziose montate su fili d'argento, i gioielli Night Market, così eccentrici ed eleganti che fanno la differenza. E non solo: si notano stili etnici, piume e fili, e intrecci di lana e gioielli. Per non essere mai banali.





Insomma, pare che sia tutto pronto per l'evento. Non resta che seguire i consigli e festeggiare