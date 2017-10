CNA Idee in Moda XI° edizione

Una gremita Piazza del Popolo a Pesaro ha ospitato CNA Idee in Moda 2017 , il gran défilé organizzato dalla CNA per promuovere il settore del tessile e abbigliamento. Il ritorno in centro della XI° edizione della sfilata è stato salutato da una piazza stracolma di gente (almeno 5mila persone), accorse per l’ormai tradizionale appuntamento con il fashion e la moda, ma anche per le tante star e soubrette televisive ospiti della manifestazione pesarese, diventata una delle più importanti sfilate live in Italia. In un' edizione dedicata quasi esclusivamente alla moda mare, agli abiti da donna e da sposa, ai cappelli e agli accessori e alle calzature, sono stati tanti i protagonisti della manifestazione: le bellissime e avvenenti Nathalie Caldonazzo , Claudia Andreatti e Kris Reichert ; il più atteso è stato Roberto Farnesi . Una vera e propria ovazione lo ha accolto al suo ingresso sul palco.

Il défilé ha visto 18 tra modelle e modelli di ogni nazionalità sul palco con i migliori capi di ditte esclusivamente marchigiani per la regia di Chiara Nadenich. Da quelli made in Marche noti anche a livello nazionale (Loriblu, Dolce Vita e Soani), fino agli emergenti brand di stilisti artigiani della provincia e della regione (Jmp, Melissa Agnoletti, Carlo Forti, La Sposa di Eugenia, Corso Principe, Pamira). E poi tutte in passerella le calzature realizzate da Nila&Nila, l’unico calzaturificio pesarese che in occasione della sfilata ha realizzato appositamente le scarpe delle indossatrici.

Il sindaco Matteo Ricci ha ricordato non solo l’importanza della manifestazione della CNA nell’estate degli eventi pesaresi, ma anche la capacità dell’associazione di promuovere i brand del nostro territorio. Il presidente della Camera di Commercio, Alberto Drudi ha confermato il suo antico sostegno alla manifestazione della CNA pur nelle difficoltà degli Enti camerali dopo la riforma.

“Lo sforzo – è tornato a dire il primo cittadino – è quello di portare Pesaro alla ribalta nazionale e nel contempo di offrire sempre più iniziative che aiutino la gente a non stare in casa e a vivere la città. Anche questo – ha detto Ricci – serve a vincere la paura e ad avere più sicurezza”.

Il presidente provinciale della CNA, Alberto Barilari, ha ricordato l’ennesima sfida vinta dalla CNA, nonostante la difficile congiuntura, e comunque la voglia di progettare e rilanciare nell’anno del 70esimo anniversario dell’associazione”.

L’ideatore e motore della manifestazione Moreno Bordoni ha ricordato con orgoglio al pubblico della piazza “come iniziative come questa servano ad aiutare concretamente tante aziende ad avere nuovi sbocchi”. Bordoni ha sottolineato l’impegno straordinario di tutta la CNA di Pesaro e Urbino che ha lavorato a tutti i livelli pur di garantire lo svolgimento di questa iniziativa in un anno importante come questo: quello del settantesimo. “E proprio su un palco di grande suggestione come quello di Piazza del Popolo che ha garantito non solo una sera di grande spettacolo ma che è servita a dare opportunità di lavoro e commerciali alle proprie aziende. Una “mission” che CNA ha ben chiara e che intende perseguire per valorizzare il lavoro dei propri associati anche attraverso la riproposizione di questo format in Bielorussia come ormai sta avvenendo con successo da qualche anno”.