CNA Idee in Moda 2015

Nona edizione per CNA Idee in Moda, l'ormai tradizionale appuntamento con il fashion che promuove il settore del tessile e abbigliamento Made In Italy. Piazza del Popolo a Pesaro si riempie di gente, circa 5.000 partecipanti. Tantissimi gli ospiti della serata: dalla Nazionale Giovanile di Basket femminile al completo, a giovani cantanti emergenti, da stilisti pesaresi, all'alta moda di Anton Giulio Grande, fino a star e soubrette televisive, come le bellissime e sensuali Anna Falchi, le veline di Striscia la Notizia e la showgirl Pamela Camassa. Particolarmente applaudito dal pubblico femminile, l'attore di film e fiction, Nicolas Vaporidis. Protagonista assoluta la moda mare, ma non mancano gli accessori: dai gioielli, alle scarpe, fino ad arrivare agli abiti da sposa. Un evento straordinario che ha visto l'impegno di tutta la CNA di Pesaro e Urbino per una " mission " ben chiara: valorizzare la territorialità offrendo nuovi sbocchi commerciali.