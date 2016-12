Clips celebra 30 anni di storia

L'azienda fondata nel 1985 da Wanda Bertarelli, ripercorre in questa occasione le tappe della sua storia mostrando una retrospettiva delle campagne pubblicitarie più famose e i video delle sfilate che hanno visto protagoniste testimonial del calibro di Belen Rodriguez, Bar Rafaeli, Elisabetta Canalis, Martina Colombari e molte altre. In esposizione anche 8 abiti che rappresentano la filosofia dello stile di Clips, l'abilità di far convivere materiali, colori, proporzioni e trasparenze per una donna che vuole essere sempre femminile.