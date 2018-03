Cividini: la collezione per lʼinverno 2018-19

Rigore e leggerezza, queste due parole, concettualmente agli opposti, descrivono la sintesi della nuova collezione Cividini.

Rigore delle linee, rigore del design, rigore dei colori e rigore delle proporzioni. Ogni singolo capo della collezione per l'inverno 2018-19, è pensato e realizzato seguendo questi principi, ma mediante accostamenti casuali, volumi estremi, dettagli hyper e texture mix.

I vari looks vengono posti in una interconnessione decisamente scevra da schemi precostituiti e di libera espressione.